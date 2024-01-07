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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مستقبل وطن" بجنوب سيناء يطلق مبادرة "شتاء دافئ"

شتاء دافئ
شتاء دافئ

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، اليوم "الأحد"، إطلاق مبادرة "شتاء دافئ"، التي تستهدف توزيع عدد كبير من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين لمواجهة فصل الشتاء.

وأشار رئيس أمانة الحزب بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ جيفارا محمد الجافي - في بيان - إلى أنه يتم توزيع البطاطين على مستوى مدن المحافظة من خلال التنسيق مع أمانات المدن والوحدات الحزبية لضمان وصول المبادرة للمستحقين من غير القادرين.

من جهته، قال أمين التنظيم بالمحافظة ياسر عرفات "إن المبادرة انطلقت اليوم من مدينة شرم الشيخ، وتأتي ضمن حزمة من الفعاليات والمبادرات الخدمية للمواطنين التي تنظمها أمانة الحزب بالمحافظة خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية".

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