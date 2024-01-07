مفيد ومزاج.. جمال شعبان يكشف أفضل وقت لتناول الشاي |فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، عن أفضل وقت لتناول الشاي.



وقال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "يجب تناول الشاي بعد الأكل بفاصل زمني مناسب"، لافتا إلى "الشاي مفيد للجسم وللمزاج ولكن ليس بكميات كبيرة".

وشدد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، على ضرورة تناوله بعد الأكل بنصف ساعة تقريبا، مشيرا إلى أن كثرة التقلب أثناء النوم، من مؤشرات التعرض لأزمات قلبية.

وأضاف “هناك العديد من المشروبات الصحية لجسم الإنسان، مثل الزنجبيل والقرفة”، مشيرا إلى أن هذه المشروبات تساعد على رفع المناعة لدى الإنسان كما أنها تمثل مشروبات صحية للقلب.