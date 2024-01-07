الولايات المتحدة ترفض الدعوات الإسرائيلية لإعادة توطين الفلسطينيين في غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة "ترفض" الدعوات لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وهو ما يعكس موقفا واضحا ضد الاقتراحات الأخيرة التي قدمها الوزراء والمشرعبن الإسرائيليين.

ومع انتقال إسرائيل إلى مرحلة "أقل كثافة" في حملتها العسكرية الوحشية في شمال غزة، لا تزال المناقشات حول العودة المحتملة للفلسطينيين إلى تلك المنطقة مستمرة.

وأكد الوزير بلينكن على الدور الحاسم للأمم المتحدة في تقييم التدابير اللازمة لتسهيل عودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وشدد بلينكن على أهمية السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، وشدد على أنه لا ينبغي إجبارهم على مغادرة غزة.

وأدانت الولايات المتحدة بشدة التصريحات التي أدلى بها بعض الوزراء والمشرعين الإسرائيليين، ووصفتها بـ "غير المسؤولة" و"التحريضية". وقال بلينكن إن مثل هذه التصريحات تزيد من صعوبة تأمين مستقبل سلمي.

وألقى الوزير بلينكن هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، حيث أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بتعزيز الظروف التي تدعم عودة النازحين الفلسطينيين دون إكراه.