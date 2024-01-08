استئناف العمل بمستشفيات جامعة عين شمس ..اليوم

تستأنف مستشفيات جامعة عين شمس العمل اليوم بعد قضاء اجازة يومي السبت والاحد الموافق 6 و7 يناير من الشهر الجاري .

وكان قرر الدكتور طارق يوســـف "المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس" منح العاملين بمستشفيات جامعة عين شمس أجازة يوم السبت الموافق 6-1-2024 من رصيد الأجازات إستكمالاً لأجازة عيد الميلاد المجيد، على أن يراعي مديرو المستشفيات ومديرو عموم الإدارات بتنظيم النوبتجيات الواجبة لتشغيل المستشفيات والمتابعة على الوجه الأكمل خلال تلك الفترة، بجانب يوم الأحد الموافق 7-1-2024 أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تم إفتتاح قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تطويره والتي شملت تطوير كلاً من غرفة العمليات بالكامل وتطوير معداتها، وتطوير غرفة القسطرة وتم تحديث جهاز القسطرة، وتطوير القسم الداخلي والذي يشمل عدد 17 سرير، وعدداً من أسرة الرعاية المركزة، لتصبح مستشفى امراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية تقدم خدمة طبية متكاملة لأمراض القلب وجراحات القلب والصدر وعلاج أمراض الأوعية الدموية عن طريق القسطرة التداخلية والعمليات الجراحية.

الجدير بالذكر أنه جاري تجهيز غرفة عمليات ثانية لجراحات الشريان الاورطي المعقدة.



أيضاً مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية حاصلة على بروتوكول تعاون مع مستشفى رويال برومبتون بإنجلترا، حيث يتم عمل زيارات لخبراء فى عمليات وقساطر الشريان الأورطي لتبادل الخبرات والتدريب على أحدث التقنيات فى علاج أمراض الشريان الأورطى.