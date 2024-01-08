عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استئناف العمل بمستشفيات جامعة عين شمس ..اليوم

مدير مستشفيات جامعة
مدير مستشفيات جامعة عين شمس

تستأنف مستشفيات جامعة عين شمس العمل اليوم بعد قضاء اجازة يومي السبت والاحد الموافق 6 و7 يناير من الشهر الجاري . 

وكان قرر  الدكتور طارق يوســـف "المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس" منح العاملين بمستشفيات جامعة عين شمس أجازة يوم السبت الموافق 6-1-2024 من رصيد الأجازات إستكمالاً لأجازة عيد الميلاد المجيد، على أن يراعي  مديرو المستشفيات ومديرو عموم الإدارات بتنظيم النوبتجيات الواجبة لتشغيل المستشفيات والمتابعة على الوجه الأكمل خلال تلك الفترة، بجانب يوم الأحد الموافق 7-1-2024 أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 تم إفتتاح قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تطويره والتي شملت تطوير كلاً من غرفة العمليات بالكامل وتطوير معداتها، وتطوير غرفة القسطرة وتم تحديث جهاز القسطرة، وتطوير القسم الداخلي والذي يشمل عدد 17 سرير، وعدداً من أسرة الرعاية المركزة، لتصبح مستشفى امراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية تقدم خدمة طبية متكاملة لأمراض القلب وجراحات القلب والصدر وعلاج أمراض الأوعية الدموية عن طريق القسطرة التداخلية والعمليات الجراحية.

الجدير بالذكر أنه جاري تجهيز غرفة عمليات ثانية لجراحات الشريان الاورطي المعقدة.
 

 أيضاً مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية حاصلة على بروتوكول تعاون مع مستشفى رويال برومبتون بإنجلترا، حيث يتم عمل زيارات لخبراء فى عمليات وقساطر الشريان الأورطي لتبادل الخبرات والتدريب على أحدث التقنيات فى علاج أمراض الشريان الأورطى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

خلال لحظات.. استعلم عن مخالفات سيارتك وأنت في مكانك

ترشيحاتنا

اطمئن وثق بربك يدبرها لك.. اعرف أسرار الآية 59 من سورة الأنعام

نشأت الديهي: السودان دخل مستنقع الحرب الأهلية

ضهري انكسر بوفاة والدي| سيمون تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

مصطفى بكري ينعي نجل وائل الدحدوح بعد استهدافه من الاحتلال

فيتوريا يرد على سؤال حظوظ مصر في البطولة الإفريقية

زعماء الكونجرس يعلنون عن صفقة إنفاق مع اقتراب خطر الإغلاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. نوع شهير من الجبن يصيبك بمرض خطير

بالحجاب..اول صور من زفاف ابنة الاعلامى محمد الليثى

تشبه إكسسوار الشعر.. حشرة تثير ذهول الأستراليين.. شاهد

تايجر وبطن مكشوف.. عبير صبري تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ