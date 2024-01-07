"رَّمِـيـمِ الـعُـمْـر".. رواية جديدة لـ إسراء أحمد البكري في معرض الكتاب

صدر عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع الدولي كتاب رواية « رَّمِـيـمِ الـعُـمْـر» من تأليف الكاتبة إسراء أحمد البكري.

تناقش إسراء أحمد البكري في هذا الكتاب قصة وأحداث اجتماعية تعود بنا وبقلمها المميز إلى زمن الفن الجميل ، وتصف كتابها بأن من سيقرأ أحداثه وكأنه يشاهد فيلمًا قديمًا [أبيض وأسود] لذا اختارت الكاتبة هذا الاسم المميز « رَّمِـيـمِ الـعُـمْـر » حتى يصبح الكتاب كما يقولون يُفهم من عنوانه.

أثارت هنا الكاتبة المشاكل المنتشرة في كل بيت، مثل: ( كيفية التعامل مع عمر المراهقة وخصوصًا لدى الإناث وكيفية احتضانهم تجنبًا لحدوث كوارث فيما بعد تكون الأسرة في غنى عنها ، ومواجهة المشكلات العمرية لهذا العمر ، وذكرت أن كل هذا سيصبح عادي بالتفاهم واحتضان عقولهم حتى نستطيع فهم ما يدور داخل رؤوسهم ومنع أن يلجأون للغريب بدلاً من استشارة المقربون ، كما ناقشت الكاتبة مشكلة الحب وقت المراهقة وكيفية تجنبه، الكتاب ليس رواية فقط ، بل رسالة هادفة لكل فتاة ولكل أب وكل أُم ولكل أسرة عمومًا.