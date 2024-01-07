عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"رَّمِـيـمِ الـعُـمْـر".. رواية جديدة لـ إسراء أحمد البكري في معرض الكتاب

صدى البلد

صدر عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع الدولي كتاب رواية « رَّمِـيـمِ الـعُـمْـر» من تأليف الكاتبة إسراء أحمد البكري.

تناقش إسراء أحمد البكري في هذا الكتاب قصة وأحداث اجتماعية تعود بنا وبقلمها المميز إلى زمن الفن الجميل ، وتصف كتابها بأن من سيقرأ أحداثه وكأنه يشاهد فيلمًا قديمًا [أبيض وأسود] لذا اختارت الكاتبة هذا الاسم المميز « رَّمِـيـمِ الـعُـمْـر » حتى يصبح الكتاب كما يقولون يُفهم من عنوانه.

txt

محمد صلاح يثير الجدل بـ كتاب الخروج عن النص.. ما القصة؟

txt

أولاد تسعة للكاتبة مي مصطفي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أثارت هنا الكاتبة المشاكل المنتشرة في كل بيت، مثل: ( كيفية التعامل مع عمر المراهقة وخصوصًا لدى الإناث وكيفية احتضانهم تجنبًا لحدوث كوارث فيما بعد تكون الأسرة في غنى عنها ، ومواجهة المشكلات العمرية لهذا العمر  ، وذكرت أن كل هذا سيصبح عادي بالتفاهم واحتضان عقولهم حتى نستطيع فهم ما يدور داخل رؤوسهم ومنع أن يلجأون للغريب بدلاً من استشارة المقربون  ، كما ناقشت الكاتبة مشكلة الحب وقت المراهقة وكيفية تجنبه، الكتاب ليس رواية فقط ، بل رسالة هادفة لكل فتاة ولكل أب وكل أُم ولكل أسرة عمومًا.

 

 

دار ببلومانيا إسراء أحمد البكري دار ببلومانيا للنشر مجموعة قصصية رواية جليتر سوارا رواية ماريدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر.. تعرف على الحقيقة

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

ترشيحاتنا

انتشروا على الحدود.. الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي تطورات مع حزب الله

طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر.. تعرف على الحقيقة

خطة حكومية .. إتاحة سلع جديدة في التموين أمام المواطنين

حب أسطوري ووفاة مأساوية.. تفاصيل حزينة لنهاية زوجين أبكت أهالي الوراق

مصر تطلق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي.. في هذا التوقيت

بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة.. عقوبات مشددة للتلاعب في أسعار الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تأجيل طرحه فى دور العرض .. تعرف على تفاصيل فيلم ليلة العيد

أبيض×أسود.. ميرهان حسين تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

قبل عرضه في السينمات.. طرح البوسترات الرسمية لأبطال فيلم «الملكة»| صور

أفضل من أنجبت الملاعب| حكاية اعتزال مؤلف كابتن ماجد بعد 43 عاما من الشهرة

فيديو

الخطوات والأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

ياسمينا العبد تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من فيلم سكر|خاص

راقص شرقي محترف.. فيديو مثير لـ رئيس أوكرانيا ما حقيقته؟

البنتاجون يتأخر 3 أيام في إبلاغ البيت الأبيض بمرض وزير الدفاع |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ