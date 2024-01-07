عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر كمال لديه شكوى.. أول تعليق لـ«فيتوريا» بعد فوز مصر على تنزانيا

فيتوريا
فيتوريا

أبدى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، رضاه عن التجربة الودية الوحيدة للفراعنة أمام تنزانيا، قبل يوم واحد من السفر إلى كوت ديفوار.

وأكد فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، أنها مباراة إعداد جيدة، المهم بالنسبة لي كان خوض مباراة جيدة، ونخرج منها دون إصابات.

وقال فيتوريا “المباراة كانت جيدة، والمنافس جيد تسبب في بعض المشاكل للاعبينا، من خلال غلق منطقة الدفاع، لكن المهم أننا حققنا الفوز، وجاهزون للسفر للبطولة”.

وأضاف “موقف الشناوي وعبد الواحد، بالنسبة للحراس محمد وأحمد الشناوي بحالة جيدة جاهزين للمشاركة بدايةً من اليوم، وعمر كمال لديه شكوى بسيطة، وسنتابع موقفه خلال اليومين المقبلين قبل السفر”.

وأضاف مدرب الفراعنة، أن ياسر إبراهيم جاهز، وفتوح تم منحه فرصة اللعب لشوط واحد؛ لتجهيزه، ونفس الأمر مع محمد صبحي، تم إشراكه؛ لأنه قادر على اللعب بقدميه بشكل جيد .

وحقق المنتخب الوطني فوزا في متناول اليد على نظيره التنزاني، بهدفين نظيفين، في البروفة الودية الوحيدة للفراعنة قبل خوض غمار بطولة أمم أفريقيا 2024 التي تنطلق بعد أيام قليلة في كوت ديفوار.

وحقق منتخب مصر الفوز على تنزانيا بهدفين دون رد في ختام استعدادات الفريق الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل هدفي الفراعنة تريزيجيه في الدقيقة 33 وعيسى مانولا حارس تنزانيا بالخطأ في الدقيقة 73.

ويلتقي منتخب مصر مع موزمبيق في افتتاح مبارياته بكأس الأمم الأفريقية يوم الأحد 14 يناير 2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

ترشيحاتنا

انتشروا على الحدود.. الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي تطورات مع حزب الله

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

خطة حكومية .. إتاحة سلع جديدة في التموين أمام المواطنين

حب أسطوري ووفاة مأساوية.. تفاصيل حزينة لنهاية زوجين أبكت أهالي الوراق

مصر تطلق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي.. في هذا التوقيت

بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة.. عقوبات مشددة للتلاعب في أسعار الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تأجيل طرحه فى دور العرض .. تعرف على تفاصيل فيلم ليلة العيد

أبيض×أسود.. ميرهان حسين تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

قبل عرضه في السينمات.. طرح البوسترات الرسمية لأبطال فيلم «الملكة»| صور

أفضل من أنجبت الملاعب| حكاية اعتزال مؤلف كابتن ماجد بعد 43 عاما من الشهرة

فيديو

الخطوات والأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

ياسمينا العبد تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من فيلم سكر|خاص

راقص شرقي محترف.. فيديو مثير لـ رئيس أوكرانيا ما حقيقته؟

البنتاجون يتأخر 3 أيام في إبلاغ البيت الأبيض بمرض وزير الدفاع |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ