عمر كمال لديه شكوى.. أول تعليق لـ«فيتوريا» بعد فوز مصر على تنزانيا

أبدى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، رضاه عن التجربة الودية الوحيدة للفراعنة أمام تنزانيا، قبل يوم واحد من السفر إلى كوت ديفوار.

وأكد فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، أنها مباراة إعداد جيدة، المهم بالنسبة لي كان خوض مباراة جيدة، ونخرج منها دون إصابات.

وقال فيتوريا “المباراة كانت جيدة، والمنافس جيد تسبب في بعض المشاكل للاعبينا، من خلال غلق منطقة الدفاع، لكن المهم أننا حققنا الفوز، وجاهزون للسفر للبطولة”.

وأضاف “موقف الشناوي وعبد الواحد، بالنسبة للحراس محمد وأحمد الشناوي بحالة جيدة جاهزين للمشاركة بدايةً من اليوم، وعمر كمال لديه شكوى بسيطة، وسنتابع موقفه خلال اليومين المقبلين قبل السفر”.

وأضاف مدرب الفراعنة، أن ياسر إبراهيم جاهز، وفتوح تم منحه فرصة اللعب لشوط واحد؛ لتجهيزه، ونفس الأمر مع محمد صبحي، تم إشراكه؛ لأنه قادر على اللعب بقدميه بشكل جيد .

وحقق المنتخب الوطني فوزا في متناول اليد على نظيره التنزاني، بهدفين نظيفين، في البروفة الودية الوحيدة للفراعنة قبل خوض غمار بطولة أمم أفريقيا 2024 التي تنطلق بعد أيام قليلة في كوت ديفوار.

وحقق منتخب مصر الفوز على تنزانيا بهدفين دون رد في ختام استعدادات الفريق الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل هدفي الفراعنة تريزيجيه في الدقيقة 33 وعيسى مانولا حارس تنزانيا بالخطأ في الدقيقة 73.

ويلتقي منتخب مصر مع موزمبيق في افتتاح مبارياته بكأس الأمم الأفريقية يوم الأحد 14 يناير 2024.