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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حب أسطوري ووفاة مأساوية.. تفاصيل حزينة لنهاية زوجين أبكت أهالي الوراق

قصة حب اسطورية
قصة حب اسطورية

قصة حب أسطورية يحكيها جميع أهالى الوراق ويطلقون على الزوجين قيس وليلى، نظرا لحالة العشق المتيم بها زوجان فى العقد الرابع من عمرهما واللذان تزوجا بعد قصة حب كبيرة، يحسدهما الجميع عليها، حتى أصابهما المرض بشكل مفاجئ، واستمر كفاحهما مع المرض لسنوات. 

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قصة حب أسطورية.. فى صباح الجمعة الماضية استيقظ الاهالى على صرخات بأحد العقارات، وتوجهوا لتفقد الامر ليجدوا الزوجة فى حالة انهيار تام نتيجة لما أصاب زوجها بحالة من الإعياء الشديد، ليهرعوا إليها ومساعدتها ونقله إلى المستشفى.. ولم تستمر حالة الانهيار طويلا حتى تستقبل خبر وفاة زوجها لتعلن بذلك انتهاء قصة الحب الاسطورية. 

رفضت الزوجة كتابة كلمة النهاية لتلك القصة الاسطورية، بعد ان استمر الصراخ الذى أصابها وسقطت على الأرض في حالة انهيار رافضة ما سمعته من الطبيب برحيل رفيق روحها مرددة: "لا شوفوه تاني أكيد عايش، هو قالي مش هيمشي ويسيبني لوحدي، دي 18 سنة عشرة".

بكاء ورثاء

قصة حب أسطورية.. حالة الزوجة أصابت المحيطين بها بحالة من الحزن وشاركها الأهل والأقارب والجيران البكاء ورثاء زوجها الراحل الذي أعلن الأطباء أنه فارق الحياة إثر أزمة قلبية.. داخل المنزل البسيط في منطقة الوراق بعدما أعاد الابن الوحيد للزوجين جثمان أبيه من المستشفى، بدأت رحلة الأشقاء والأقارب في تجهيز الجنازة والدفنة.

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قصة حب أسطورية.. داخل غرفته رقدت الزوجة بجوار جثمان زوجها تعاتبه على نقضه لعهدهما بالرحيل سويا، رافضة كل محاولات أسرتها بإبعادها عنه حتى لا تمرض هي الأخرى، خاصة أنها تعاني من مرض الغدة الدرقية. 

10 ساعات مرت على الزوجة بجوار زوجها، وحانت لحظة تجهيز جثمانه للغسل والتكفين، فدخل ابنهما البالغ من العمر 17 عاما يخبرها بضرورة ترك والده حتى يشيعوه لمثواه الأخير فوجدها نائمة بجواره، حاول إيقاظها إلا أنها لم تجبه، فجذبت صرخاته وبكاؤه المتواجدين بالشقة، فاستدعوا طبيبا قريبا ليصدمهم بخبر وفاتها بجوار جثمان زوجها. 

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انهيار أصاب جميع المتواجدين الذين رددوا: "حزنها على جوزها موتها وفت بوعدها ومشيوا سوا"، فيما كان حال الابن الأصعب، حيث فقد الأب والأم في لحظة واحدة، وبدلا من تجهيز والده للدفن أصبحت والدته هي الأخرى، ليخرجا من المنزل في نعشين بجنازة واحدة ويدفنوها معه في ذات القبر. 

 

بلاغ وشبهة 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بوفاة رجل بمنطقة الوراق بشكل طبيعي بعد إصابته بأزمة قلبية، ثم لحقت به زوجته بعد عدة ساعات قبل دفنه، ما أدى لإبلاغ قسم الشرطة. 

قصة حب اسطورية.. وكشفت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن الزوج توفى قبل زوجته بـ 10 ساعات، ثم لحقته الزوجة، ما أثار شكوك الأهل ومفتش الصحة في أثناء استخراج تصريح الوفاة، والذي أخطر أجهزة الأمن والتي بدورها انتدبت المعمل الجنائي والجهات المختصة وطبيب الصحة.

وبعد توقيع الكشف على الجثمان لم يستدل على أية شبهة جنائية في الوفاة، والتي اعتقد البعض أنها كانت نتيجة تسمم في بداية الأمر.

وبعد انتهاء المعاينة والكشف الطبي الظاهري على جثة الزوجة، تبين عدم وجود أي علامات تشير إلى وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية، وتم التصريح بدفن الجثمان بعد استخراج التصريحات اللازمة.

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