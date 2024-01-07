حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

انتشر عبر مواقع السوشيال ميديا، أنباء تشير إلى طلاق الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر.

وأكد “كارتر”، في تصريح لـ"صدي البلد"، أن الأخبار المنتشرة غير صحيحة، وأن علاقته بزوجته قوية للغاية.

وكانت الفنانة شيماء سيف، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تصريحات عبر منشور طرحته على صفحتها بـ"فيس بوك"، انتقدت من خلاله ملابس بعض الناس، وسط جدل كبير في التعليقات لديها من قبل المتابعين، الأمر الذي جعلها واحدة من أكثر الأسماء رواجا على "السوشيال ميديا" في الساعات الأخيرة.

شيماء سيف تثير جدلا واسعا

واعترضت الفنانة شيماء سيف، من خلال تصريحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ارتداء المايوهات في كل مكان في الوقت الحالي، بدلا من ارتدائها على البحر فقط لا غير، متسائلة "هي فين نخوة الرجالة يا جماعة، وازاي بيسمحوا بالموضوع كده عادي؟".

وجاءت تدوينة شيماء سيف التي أثارت جدلا واسعا على "السوشيال ميديا" كالآتي: "خلاص الصيف بيخلص لكن للأسف أثاره مكملة.. طول عمرنا بنطلع على البحر ونشوف أشكال وألوان مايوهات.. لكن السنة دي العري فاق الوصف.. المايوه بقى يتلبس في كل مكان مش على البحر بس، هي فين نخوة الرجالة؟".

وانتقدت شيماء سيف خلال تصريحاتها الآباء والأمهات لسماحهم لبناتهم بارتداء الملابس الفاضحة في كل مكان، مضيفة: "هو فين الحياء يا جماعة".

تصريحات وانتقادات شيماء سيف أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض لها، إذ لاقت تفاعلا كبيرا وتأييد من جانب كبير من التعليقات، حيث قال أحد الحسابات باسم "برنسيس سانيم": "برافو عليكي أول فنانة عربية تتكلم بالشكل ده، دي معجزة الله ينور عليكي، هو حصل إيه في الدنيا، وحصل إيه في البشر، خلاص مبقاش فيه احتشام ولا حياء خالص".

وعلى الجانب الآخر، لاقت الفنانة شيماء سيف أيضا عددا من الانتقادات الواسعة حول تصريحاتها وانتقاداتها لارتداء المايوهات.