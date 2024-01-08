أخبار الفن| حقيقة طلاق شيماء سيف.. وتصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها لهذا السبب

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن شيماء سيف ودنيا بطمة:

علَّق محمد ترك، طليق الفنانة دنيا بطمة، عبر بث مباشر على حسابه على “تيك توك”، على الحديث الذي صرحت به، واتهمته فيه بأنه من يسرب أخبارها إلى أعدائها، وأنها تتعرض لمؤامرة كبيرة أدت إلى حبسها.



انتشر عبر مواقع السوشيال ميديا، أنباء تشير إلى طلاق الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر.

نفى الكاتب والسيناريست مدحت العدل أن عمله التطوعي كرئيس لجمعية المؤلفين والملحنين قد يشغله عن أعماله الأساسية فى الإبداع وتأليف الأعمال الدرامية والسينمائية، لافتاً إلى أنه قام العام الماضى بتأليف أكثر من عمل درامي منها "عملة نادرة وع الزيرو وشارلى شابلن وتقدر"، مضيفا "هذا العام كتبت مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني.

تحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مجددًا عن قضيتها الأخيرة، والمعروفة إعلاميا بقضية حمزة مون بيبي، وذلك بالتزامن مع جلسة جديدة ستقام غدًا في القضية، موجهة رسالة إلى السيدة المشكي فيها بالقضية.