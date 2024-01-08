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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| حقيقة طلاق شيماء سيف.. وتصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها لهذا السبب

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن شيماء سيف ودنيا بطمة:

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

علَّق محمد ترك، طليق الفنانة دنيا بطمة، عبر بث مباشر على حسابه على “تيك توك”، على الحديث الذي صرحت به، واتهمته فيه بأنه من يسرب أخبارها إلى أعدائها، وأنها تتعرض لمؤامرة كبيرة أدت إلى حبسها.
 

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

انتشر عبر مواقع السوشيال ميديا، أنباء تشير إلى طلاق الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر.


انتهت كتابته.. تفاصيل الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية

نفى الكاتب والسيناريست مدحت العدل  أن عمله التطوعي كرئيس لجمعية المؤلفين والملحنين قد يشغله عن أعماله الأساسية فى الإبداع وتأليف الأعمال الدرامية والسينمائية، لافتاً إلى أنه قام العام الماضى بتأليف أكثر من عمل درامي منها "عملة نادرة وع الزيرو وشارلى شابلن وتقدر"، مضيفا "هذا العام كتبت مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني.


لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

تحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مجددًا  عن قضيتها الأخيرة، والمعروفة إعلاميا بقضية حمزة مون بيبي، وذلك بالتزامن مع جلسة جديدة ستقام غدًا في القضية، موجهة رسالة إلى السيدة المشكي فيها بالقضية.

شيماء سيف دنيا بطمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

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