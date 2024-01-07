انتشروا على الحدود.. الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي تطورات مع حزب الله

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال حجاري، أن القوات تواصل العمل على تفكيك قدرات حماس في قطاع غزة، مضيفًا أن عناصر الاحتلال هاجمت عدة أهداف مهمة لحزب الله بينها مواقع لإطلاق صواريخ أرض جو.

وأضاف حجاري، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن قوات جيش الاحتلال منتشرة على الحدود مع لبنان ومستعدة لأي تطورات، موضحًا أن هجمات الكيان الصهيوني في لبنان قوية ويعملون على تفكيك منظومة صواريخ أرض جو لحزب الله.

ولفت إلى أن حزب الله فشل في استهداف القدرات الجوية لإسرائيل، مستطردًا أن سلاح الجو يعمل بكل حرية في أجواء لبنان.

وفي وقت سابق، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتضرر قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون، عقب هجوم صاروخي نفذه حزب الله أمس السبت.

وأعلن حزب الله أمس السبت، استهداف قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون تبعد حوالي 8 كيلومترات (5 أميال) عن الحدود اللبنانية، بوابل من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات على القاعدة، مما أدى إلى إصابة اثنتين من قباب الرادار.

ولم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي الأضرار التي لحقت بالقاعدة، لكن وفقًا لمقطع فيديو بثه حزب الله، فقد أصيبت قباب الرادار، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ومع ذلك، قال الاحتلال إن منظومة الدفاع الجوي الخاصة به مستمرة في العمل، حيث توجد أنظمة احتياطية.

ولفت إلى أنه يجري تحقيقًا في الحادث، من أجل منع هجمات مماثلة على القاعدة الحساسة.