تعرف على الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية قبل فتح التقديم للتيرم الثاني

وافق المجلس الأعلى للجامعات الأهلية على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين.



جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، إذ استعرض الوزير منظومة الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء 20 جامعة أهلية، بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية «الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصور الجديدة الأهلية»، ثم بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، خلال العام الدراسي 2022/2023، وهي: «بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية»، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية وهي: «النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية».

وننشر الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية التيرم الثاني:



الطب البشري: 80%

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الصيدلة: 72%

الطب البيطري: 68%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية: 53%

التمريض: 53%

القانون: 53%

الإعلام: 53%

الفنون التطبيقية: 53%

اللغات والترجمة: 53%

وكان قد شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في خُطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي في مصر، إطلاق مشروع إنشاء المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية ذات مستوى الأمان الحيوي الثالث (BSL3)، الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وذلك بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والسيد اللواء سامي مصطفى مدير الحرب الكيميائية بوزارة الدفاع، واللواء دكتور عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ عاطف الدبيكي المراقب المالي التعليم العالي والبحث العلمي.



وفي ختام الاحتفال، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لجامعة أسيوط وللفريق البحثي في إعداد وتنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيوفر بنية تحتية قوية للبحث العلمي في مجال علم الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى.