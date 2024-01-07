بلينكن: محادثات قطر تركز على منع توسيع دائرة الصراع في المنطقة

قال وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن إنه يركز على منع نشوب صراع أوسع نطاقا خلال لحظة 'التوتر العميق' في الشرق الأوسط والتي يمكن أن 'تنتشر بسهولة'.

أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة يوم الأحد.

لقد ركزنا بشكل مكثف على العمل لمنع انتشار الصراع. وهذا بالفعل هو محور التركيز الرئيسي فيما أصبح الآن زيارتي الرابعة للمنطقة منذ 7 أكتوبر وكان ذلك في قلب المناقشات أمس مع الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس، وهذا الصباح مع العاهل الأردني الملك عبد الله وفي الاجتماعات التي عقدتها. قال: “لقد قضيت للتو مع الأمير ورئيس الوزراء”.

كما حذر آل ثاني من تصاعد الصراعات في المنطقة وأدان بشكل خاص الضربات الأخيرة في بيروت وسوريا.

وقال: “إن الأحداث الأخيرة التي شهدناها داخل لبنان أو سوريا، للأسف، هي انتهاك لسيادة هذين البلدين، ويمكننا أن نرى أيضا انتهاكات مستمرة. هدفنا أو غرضنا الرئيسي هو وقف هذه الحرب وتجنب التصعيد الأكبر في المنطقة”.

وكرر آل ثاني دعواته لوقف إطلاق النار، وقال إنه سيكون له 'تأثير إيجابي' على المنطقة.

وتجنب بلينكن سؤالا حول ما إذا كانت الدول العربية على حق في الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تريد ضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر، وهو ما 'يعني التعامل مع التهديد الذي لا تزال حماس تشكله'.

'ولكن كما أوضحنا أيضًا منذ اليوم الأول، فمن الضروري، عند التعامل مع هذا التحدي الصعب للغاية، أن يتم ذلك بطريقة تعطي الأولوية لحماية المدنيين. وأضاف بلينكن، متحدثًا عن حرب إسرائيل ضد حماس: “التأكد من حصول الناس على المساعدة التي يحتاجونها”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تجعل تقديم الأسلحة لإسرائيل مشروطا، قال بلينكن إنهم سيستمرون في التأكد من استخدام أي مساعدة عسكرية أمريكية وفقا للقانون الدولي.

“إن أي مساعدة عسكرية نقدمها – لأي دولة، بما في ذلك إسرائيل – تأتي مصحوبة بمتطلبات تشمل استخدام الأسلحة وفقًا للقانون الدولي والإنساني – قوانين الحرب. وهذا شيء ننظر إليه بعناية شديدة وبشكل مستمر. وسوف نتأكد في هذه الحالة، كما هو الحال في أي حالة أخرى، من أن أي أسلحة نقدمها يتم استخدامها وفقًا لذلك. وهذا أمر نأخذه على محمل الجد وسنواصل القيام بذلك».