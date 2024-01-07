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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مفاجئ من خالد الغندور على رحيل نجم الزمالك

خالد الغندور
خالد الغندور

علق الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، على الأخبار التي تتحدث عن احتمالية رحيل ناصر منسي مهاجم نادى الزمالك عن صفوف فريق الكرة فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "أنا ضد رحيل ناصر منسي من الزمالك".

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

موعد مباراة  الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

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