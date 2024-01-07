مش متعاقب.. فيتوريا يكشف سبب غياب محمد هاني أمام تنزانيا

فجَّر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مفاجأة، عن إصابة عمر كمال، في المباراة التي أقيمت اليوم وديا أمام تنزانيا، بهدفين نظيفين.

وقال "فيتوريا" خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة تنزانيا: “إصابة عمر كمال عبد الواحد بسيطة، وننتظر تقريرًا طبيًا حول الإصابة؛ لتحديد حجم الإصابة، ولكن أعتقد أنها بسيطة”.

كما كشف عن سبب غياب محمد هاني عن ودية تنزانيا، قائلًا: "اللاعب تعرض للطرد في مباراة الجزائر الماضية، ولذلك لم يكن مسموحا له بالمشاركة اليوم".

وأضاف: "غياب محمد هاني ليس بسبب عقوبة مني، ولكن عقوبة تم إخطارنا بها، بأن اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء في مباراة ودية دولية؛ يغيب في المباراة التالية".