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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد | ابنة هيفاء وهبي في أجرأ إطلالاتها

زينب فياض
زينب فياض

تألقت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة كاجوال جريئة ومثيرة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وبدت زينب فياض ببنطال جينز جريء، ونسقت عليه بادي مجسم بأكمام طويلة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تصفيفة شعر بسيطة، فتركت خصلاتها تتدلى على كتفيها وظهرها بشكل ويفي مرتب وناعم.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها 

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، وأصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب، تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

أحدث أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”. 

 

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IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٠٣٢٨٢٦ - قص
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IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٠٣٢٩٢٧
IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٠٣٢٨٢٦
IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٠٣٢٨٢٦

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