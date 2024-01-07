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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في مصر مسلم ومسيحي نسيج واحد.. رسالة نارية من بسمة وهبة لهؤلاء

بسمة وهبة
بسمة وهبة

هنأت الإعلامية بسمة وهبة، الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معبره عن عميق تقديرها وتمنياتها لكل المصريين بالأمن والسلام الدائم.

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بسمة وهبة: المشكلة بين شيرين والجمهور العراقي مختلفة.. ولم تقصد إهانتهم


وخلال تقديمها برنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة نارية لكل حاقد للوحدة المصرية بين الاقباط والمسلمين، قائلة :"اصرفوا زي ما تصرفوا، و في مصر مسلم ومسيحي نسيج واحد، وكلنا بنحب بعض وتمسكين ببعض وهناك احترام وحي وتقدير بين المصريين وبعضهم البعض.
وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، ان انهاردة الشعب المصري انتصر على الحاقدين، وظهر هذا الأمر جليا في الوقت الحالي، وظهور الحب والاحترام بين المسلمين والاخوة الاقباط. 
 


 

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