في مصر مسلم ومسيحي نسيج واحد.. رسالة نارية من بسمة وهبة لهؤلاء

هنأت الإعلامية بسمة وهبة، الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معبره عن عميق تقديرها وتمنياتها لكل المصريين بالأمن والسلام الدائم.



وخلال تقديمها برنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة نارية لكل حاقد للوحدة المصرية بين الاقباط والمسلمين، قائلة :"اصرفوا زي ما تصرفوا، و في مصر مسلم ومسيحي نسيج واحد، وكلنا بنحب بعض وتمسكين ببعض وهناك احترام وحي وتقدير بين المصريين وبعضهم البعض.

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، ان انهاردة الشعب المصري انتصر على الحاقدين، وظهر هذا الأمر جليا في الوقت الحالي، وظهور الحب والاحترام بين المسلمين والاخوة الاقباط.





