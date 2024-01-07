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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هبة مجدي تبرز جمالها وأنوثتها بإطلالة ساحرة

هبة مجدي
هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها ومحبيها، بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هبة مجدي، بإطلالة جذابة، حيث ارتدت ملابس انيقة أبرز جمالها وقوامها الممشوق، واعتمدت على مكياج ناعما أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

وعُرض مؤخرًا للنجمة هبة مجدي حكاية "عيشها بفرحة" والتي تعد ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، الماخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم، من بطولة هاني عادل، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج و عدد آخر من الفنانين و تأليف عمرو محمود ياسين و إخراج البير مكرم، و تدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.


يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٠٤٤٨٠٨ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٠٤٤٨٠٨ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٠٤٤٨٠٨
IMG_٢٠٢٤٠١٠٧_٠٤٤٨٠٨

 

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