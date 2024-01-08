بقفطان مغربي.. سميرة سعيد تثير ضجة بإطلالة ملفتة

شاركت النجمة المغربية سميرة سعيد جمهورها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا من كواليس لقائها مع النجمة الإماراتية أحلام، في برنامج "ألف ليلة وليلة".

وظهرت سميرة سعيد بإطلالة مميزة شبابية مرتدية قفطان مطرز بالورود، يحمل توقيع مصممة الأزياء المغربية سلمى بنعمر، وتركت شعرها ينسدل مموجا على كتفيها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكيآج بلمسات البسيطة وترك شعرها على طريقة الويفى.

وحلت سميرة سعيد ضيفة على أولى حلقات برنامج "ألف ليلة وليلة" في العام الجديد 2024، حيث شاركتها أحلام الغناء على المسرح.

وكتبت سميرة سعيد معلقة على لقائها مع أحلام في البرنامج: "لثاني مرة نشترك في عمل واحد، وفي كل مرة أكتشف بالاضافة لفنك ولجمال صوتك الذي يزداد عذوبة سنة بعد سنة، أتأكد من انكِ من أنظف وأطيب النفوس التي عرفتها في رحلتي.. وسوف يظل مكانك ومكانتك كبيرة في قلبي.. ‎حلقة الف ليلة وليلة تعكس مدى الحب والمحبة والانسجام الكبير بيننا".

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