خسيت بسبب ركبتي.. إطلالات إلهام شاهين بعد فقدان الوزن

كشفت الفنانة إلهام شاهين سبب خسارتها للوزن، موضحة أن الطبيب نصحها بهذا الأمر بسبب معاناتها من آلام في الركبة.

وتتميز إلهام شاهين، بإطلالتها الملفتة و المثيرة للجدل خلال وزنها المثالي أو بعد زيادة وزنها المبالغ فيه.

وتعتمد إلهام شاهين، على المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع كريمة عوض: "الحقيقة البداية الدكتور طلب مني أني أخس كان عندي مشكلة في الركبة ولما بلبس كعب عالي جسمي تقيل على ركبتي، الدكتور قالي لازم نخف الحمل على الركبة، الحكاية بدأت معايا بألم مضطرة أخس عشان الألم دا يروح".

IMG_4853

IMG_4852

IMG_4851

IMG_4850

IMG_4849