عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والريال السعودي

نشرة خدمات
نشرة خدمات

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار وذلك ليوم الإثنين الموافق 8 يناير 2024 والتي نستعرضها فيما يلي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 8 يناير

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 8 يناير 2024
يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 8 يناير 2024، الموافق 26 جمادي الثاني ١٤٤٥ هـ فهي  محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

تراجع 600 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب بعد طرح شهادات الـ27%
تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بعدما شهد قفزة جنونية جديدة على مدار ساعات الأمس، واقترب سعر الجرام من عيار 21 من 3500 جنيه بالمصنعية ، ليتراجع الأصفر مجددا اليوم، بعد طرح شهادات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر.

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة بعد تصريحات الحكومة حول سعر الصرف وزيارة صندوق النقد
يعتبر البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، أهم ما يبحث عنه الكثير بالتزامن مع اعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي ، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم 8-1-2024
شهد أسعار صرف الجنيه الإسترليني هبوطا وصعودا أمام العملة المحلية  في البنوك العاملة في مصر خلال الأشهر الماضية.

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم
نشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 8 يناير 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في البلاد خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين أسعار الذهب بعد طرح شهادات الـ27 سعر الصرف وزيارة صندوق النقد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 600 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب بعد طرح شهادات الـ27%

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

دولي بمعنى الكلمة.. فرج عامر يتغزل بنجم منتخب مصر

مودرن فيوتشر يضم ثلاثي الأهلي مقابل عمر كمال عبد الواحد

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

الخطيب زعل.. لاعب الأهلي السابق يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

هبوط أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالأسواق.. وهذا سعر البيض

ترشيحاتنا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

خلال العام ..الكهرباء تستهدف زيادة الطاقة المولدة إلى 228 مليار ك وس

ميدو: مباراة تنزانيا مفيدة للمنتخب

وفر فلوسك..أفضل هواتف iPhone بسعر رخيص

هل بدأت الحياة على الأرض أم النجوم؟.. الإجابة صادمة

تخفيضات 40%.. الداخلية تعلن خبرا سارا للموطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبنهايمر يتفوق على باربي.. قائمة جوائز جولدن جلوب 2024

للطرق تنظيف الفراخ للتخلص من زفارته

خسيت بسبب ركبتي.. إطلالات إلهام شاهين بعد فقدان الوزن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اكثر من فنجان قهوة

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ