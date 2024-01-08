نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والريال السعودي

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار وذلك ليوم الإثنين الموافق 8 يناير 2024 والتي نستعرضها فيما يلي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 8 يناير 2024

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 8 يناير 2024، الموافق 26 جمادي الثاني ١٤٤٥ هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

تراجع 600 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب بعد طرح شهادات الـ27%

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بعدما شهد قفزة جنونية جديدة على مدار ساعات الأمس، واقترب سعر الجرام من عيار 21 من 3500 جنيه بالمصنعية ، ليتراجع الأصفر مجددا اليوم، بعد طرح شهادات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر.

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة بعد تصريحات الحكومة حول سعر الصرف وزيارة صندوق النقد

يعتبر البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، أهم ما يبحث عنه الكثير بالتزامن مع اعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي ، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم 8-1-2024

شهد أسعار صرف الجنيه الإسترليني هبوطا وصعودا أمام العملة المحلية في البنوك العاملة في مصر خلال الأشهر الماضية.

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

نشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 8 يناير 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في البلاد خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.