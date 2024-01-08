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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع 600 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب بعد طرح شهادات الـ27%

الذهب
الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بعدما شهد قفزة جنونية جديدة على مدار ساعات الأمس، واقترب سعر الجرام من عيار 21 من 3500 جنيه بالمصنعية ، ليتراجع الأصفر مجددا اليوم، بعد طرح شهادات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر.

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وشهد سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات من محلات الصاغة، وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعا والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 26,080  جنيها.

أسعار الذهب 

وكان  سعر الذهب شهد قفزة قوية وصلت به إلى أعلى قمة يوم 27 ديسمبر الماضي، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه.

الذهب 

وتسبب الإقبال القياس على الشراء للمعدن الأصفر كملاذ آمن، كما قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,080 دولارا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ وهو الذي يقبل عليه الآلاف للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تحركا ليبدأ من نحو 26080 جنيها للبيع بعد 26,640 جنيها للشراء أمس بفارق نحو 600 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وهبط سعر الذهب اليوم في مصر  للجرام من عيار 18 ليبدأ اليوم من 2,794  جنيها للبيع بعد 2,829 جنيها ـ وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

وعن سعر هذا العيار المذكور فهو بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر 

يقدم موقع صدى البلد فيما يلي تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر: 3,760 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين: 3,290 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين: 2,820  جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الاثنين عيار 14 للشراء: 2,193 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 للبيع: 26,080  جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويهتم المقبلون على الشراء بالتعرف عن سعر مصنعية الذهب ، وخاصة سعر مصنعية الجرام عيار 21، يكون  بنسبة كبيرة بدءا من 80 وحتى 150 جنيها ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

 

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