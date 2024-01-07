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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

الذهب 
الذهب 

تحرك سعر الذهب اليوم في مصر، مجددا بعد تراجع ملحوظ، خاصة سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات من محلات الصاغة، كما تحرك سعر الجنيه الذهب مجددا، وهو تحرك غير متوقع بعد طرح شهادات الـ 27%.

وشهد سعر الجنيه الذهب والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 26400 جنيها.

أسعار الذهب 

وكان  سعر الذهب شهد قفزة قوية وصلت به إلى أعلى قمة يوم 27 ديسمبر الماضي، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه.

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وتسبب في هذا الارتفاع الاقبال التاريخي على الشراء للمعدن الأصفر كملاذ آمن، كما قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,080 دولارا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

تحرك سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ وهو الذي يقبل عليه الآلاف للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تحركا ليبدأ من نحو 26,400 جنيها للشراء بعد 25,360 جنيها للبيع بفارق نحو 1000  جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

تحرك سعر الذهب اليوم في مصر  للجرام من عيار 18 ليبدأ اليوم من 2,829 جنيها للبيع بعد 2,734  جنيها ـ وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

وعن سعر هذا العيار المذكور فهو بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر 

يقدم موقع صدى البلد فيما يلي تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر: 3,771 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 3,300 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2,829  جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الأحد  عيار 14 للشراء: 2,200 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 للبيع: 26,000 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويبحث المقبلون على الشراء عن سعر مصنعية الذهب ، وخاصة سعر مصنعية الذهب على الجرام عيار 21، يكون  بنسبة كبيرة بدءا من 80 وحتى 150 جنيها ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

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