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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل وسيلة ادخار| 1781% ارتفاعا في سعر جرام الذهب منذ 2010 إلى 2023

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفعت قيمة سعر جرام الذهب بنحو 1781 % منذ بداية 2010 حتى نهاية 2023، وفقًا لفريق الأبحاث والتقارير بشركة جولد إيرا لتجارة الذهب.


قال أسامة زرعي، المدير الإقليمي لشركة جولد إيرا  في مصر، إن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات عام 2010 عند مستوى 168 جنيهًا، واختتم تعاملات عام 2023 عند مستوى 3160 جنيهًا، بنسبة ارتفاع بلغت 1781 %.

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أضاف، أن تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3 آلاف جنيه، دفع فريق الأبحاث لتثبيت هذه القيمة ومقارنة قوتها الشرائية في نحو 13 عامًا، إذ اتضخ أن هذه القيمة كانت تسمح بشراء نحو 18 جرامًا تقريبًا من الذهب عيار 21، لكنها اليوم غير قادرة  على شراء جرامًا واحدًا من الذهب.
أشار، إلى أن نفس القيمة في ذات العام كانت تستطع شراء نحو 519 دولارًا، لكنها قوتها الشرائية تسطع شراء نحو  بقيمة 97 دولارًا.
أضاف، أن نسبة ارتفاع الدولار بالسوق الرسمي منذ عام 2010 إلى اليوم بلغت نحو 435 %، .
أوضح، أن هذه المقارنات أثبث الذهب جدارته الاستثمارية، وقوته في الحفاظ على القوة الشرائية للأموال مع تغير الوقت، لاسيما مع تراجع العملة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
أضاف، أنه لا يوجد وسيلة أو أداة ادخارية ارتفعت بنسبة النسبة أو بلغت من القوة في الحفاظ على القوة الشرائية للأموال ومدخرات المواطنين.
وتوقع زرعي، استمرار ارتفاع أسعار الذهب لاسيما مع استمرار التحديات سواء على الصعيد المحلي والعالمي، وأبرزها الأحداث الجيوساسية، وإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، والتوجه لخفض أسعار الذهب ما يعزز من الطلب العالمي.
تابع، أن حالة الضبابية الاقتصادية بالسوق المحلي ستؤدي إلى توجه المواطنين للذهب كملاذ آمن، وارتفاع الطلب، خاصة مع بداية صرف استحقاق شهادات ذت عائد 25 %.
وتوقع أن يدفع الطلب المحتمل، سعر جرام الذهب عيار 21 لمستويات تقترب من 3700 جنيه خلال الربع الأول من 2024.

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