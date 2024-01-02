ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 2 يناير 2024، وذلك بحسب منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وذلك بقيمة أكثر من 10 جنيهات لكل جرام بحسب العيار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3195 جنيها للبيع و3195 للشراء، وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3651.5 جنيهًا للبيع، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2738.5 للبيع ، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2130 جنيهات للبيع و 2110 للشراء، وسجل الجنيه الذهب “بي تي سي” نحو 27695 جنيهًا.



وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 90%، وبقيمة 1500 جنيه خلال تعاملات عام 2023، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1675 جنيهًا، ولامس مستوى 3350 جنيهًا، واختتم تعاملات العام عند مستوى 3175 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 13%، وبنحو 237 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1825 دولارًا، ولامست مستوى 2153 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، واختتمت تعاملات العام أمس الجمعة عند مستوى 2062 دولارًا.



وتترقب الأسواق يوم الأربعاء المقبل، صدور بيانات الوظائف الأمريكية، بجانب تقرير محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشهر ديسمبر الماضي، كما تترقب الأسواق يوم الخميس صدور تقرير بيانات طلبات الإعانة الأمريكية، وذلك للحصول على رؤية واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.