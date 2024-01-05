بعد محاولة توريطها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أميرة الذهب

تناولت الساعات الأخيرة بعض الأحداث عن "أميرة الذهب"، بعد إلقاء القبض على رجل أعمال مشبوه والذي اتهمته السلطات بتسيير مصنع للأسلحة النارية والمخدرات، والذي حاول توريط أميرة الذهب معه.

إطلالات اثارت الجدل لأميرة الذهب على السوشيال ميديا

ونفت أميرة الذهب عبر صفحتها الرسمية، بشكل قاطع أي تورط لها مع العصابة المتورطة في تجارة المخدرات وصناعة الأسلحة، وعدم امتلاكها لفروع إضافية

وغالبا ما تظهر اميرة الذهب بالعديد من الإطلالات اللافتة، والتي تعتمد فيها على التزين بالذهب بعرض ما تملكه من أشكال الذهب الفريدة والمختلفة.

وغالبا ما تعتمد أميرة الذهب في ملابسها على إرتداء العباءات، وتميل إلى اللون الأسود، والألوان القاتمة بشكل كبير.

ولا تتكلف أميرة الذهب في وضع المكياج، فهي ما تعتمد على ملامحها وجمال الطبيعي، وإليكم أبرز إطلالات أميرة الذهب..

أميرة الذهب

أميرة الذهب

أميرة الذهب

أميرة الذهب

أميرة الذهب

أميرة الذهب

أميرة الذهب

أميرة الذهب

أميرة الذهب

أميرة الذهب