سعر الذهب اليوم 7-1-2024 في محلات الصاغة

استقرت سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-1-2023، والذي يتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد؛ داخل محلات الصاغة.

مع ختام تعاملات أمس السبت، سجلت سعر المعدن الأصفر نموا بقيمة 30 جنيه علي الأقل في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الاكثر انتشارا حوالي 3230 جنيه للبيع و 3280 جنيه للشراء .

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الاعلي قيمة الي 3691 جنيه للبيع و 3749 جنيه للشراء .

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 حوالي 2769 جنيه للبيع و 2811 جنيه للشراء

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 حوالي 2153 جنيه للبيع و 2187 جنيه للشراء .

سعر كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب لحوالي 3.7 مليون جنيه للبيع و 3.8 مليون جنيه للشراء .

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب حوالي 114.803 الف جنيه للبيع و 116.6 الف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 25.84 الف جنيه للبيع و 26.22 مليون جنيه للشراء.

السعر العالمي للذهب

انخفض الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لينهي تداولات الأسبوع على تذبذب كبير بسبب بيانات تقرير الوظائف الأمريكي التي زادت من حيرة الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية في ظل اختلاف البيانات الاقتصادية مع توقعات الأسواق السابقة، ليسجل الذهب أول تراجع أسبوعي في عام 2024.

خلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر الأونصة العالمية بنسبة 0.8% ليفتتح الأسبوع عند المستوى 2062 دولارا للأونصة، ويختتم الأسبوع عند 2045 دولارا للأونصة، ليسجل الذهب الانخفاض الأسبوعي الأول بعد ثلاثة أسابيع من المكاسب.

شهد الذهب تذبذبا خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل أعلى مستوى عند 2078 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 2024 دولارا للأونصة، وذلك بسبب تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على توقعات الأسواق، وفق تحليل جولد بيليون.

وصدر تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة عن شهر ديسمبر، ليشهد التقرير ارتفاع أعداد الوظائف الجديد بمقدار 216 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها لتتراجع إلى 173 ألفا بعد أن كانت 199 ألفا، بينما القراءة كانت أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 168 ألف وظيفة، واستقرت معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي عند 3.7% دون تغير عن قراءة نوفمبر، بينما كانت الأسواق تتوقع ارتفاع البطالة إلى 3.8%.

وساهمت البيانات الأمريكية في تشكيك الأسواق في توقعاتهم فيما يتعلق بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتوقيت تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فأثبتت البيانات أن الاقتصاد في الولايات المتحدة لا يزال يحمل مفاجآت للأسواق وكذلك الاقتصاديون، حيث يستمر في مرونته بالرغم من سلسلة رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022.

لقد غيرت بيانات تقرير الوظائف يوم أمس، الجمعة، توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية لتشير حالياً إلى احتمال بنسبة 64% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس، بعد أن كانت التوقعات عند 75% خلال الأسبوع الماضي.

هذا وقد أثار صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع تساؤلات ومخاوف بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، حيث كشف المحضر عن عدم تركيز أعضاء البنك على موعد خفض الفائدة بقدر تركيزهم على مدى استمرار سياسة التشديد النقدي وأسعار الفائدة الحالية لضمان تحقيق تراجع مستدام في التضخم وصولا إلى مستهدف البنك عند 2%.

من وجهة نظر أعضاء البنك الفيدرالي، أن الأسواق كان رد فعلها مبالغ فيه بشأن توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، والآن الأسواق نفسها بدأت تعتقد هذا لتكون النتيجة التذبذب الحالي في الأسواق.

الدولار الأمريكي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% وهو أول ارتفاع أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الهبوط سجل خلالهم أدنى مستوياته منذ 5 أشهر، بالإضافة إلى هذا ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات أيضاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.8%، وهو أول ارتفاع بعد 5 أسابيع من الهبوط لتسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 4.101%.