ميدو يفجر مفاجاة عن عرض سعودي لـ أحمد فتوح

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، تفاصيل العرض السعودي للاعب أحمد فتوح.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الأعلامي سيف زاهر: “هناك عرض ل أحمد فتوح من أحد الاندية بالسعودية على سبيل الاعارة”.

وتابع: “زيزو مش هيمشي بأقل من 10 مليون دولار ومصطفى فتحي هو بديله مش رمضان صبحي”.

من جانب اخر، شارك اللاعب أحمد فتوح نجم الزمالك منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب فتوح :"وفي ذكرى تأسيس نادينا العظيم . ستظل قصة حبنا له هي الأعظم من بين كل قصص الحياة ... القصة التي لا نتمنىرؤية فصلها الأخير أبدا ... القصة التي لطالما نستمتع بها وتكون مصدر سعادتنا ... فأنا المغرم المتيم بك يا زمالك ... كل سنة وانت طيب113 سنه في حب القلعة البيضاء".