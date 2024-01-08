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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير على رياضة الكايت سيرف في شواطئ البحر الأحمر خلال فصل الشتاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في الأيام الحالية، تشهد شواطئ محافظة البحر الأحمر إقبالًا هائلًا من عشاق رياضة الكايت سيرف، وذلك بفضل سرعة الرياح المميزة في فصل الشتاء وارتفاع الأمواج، مما يجعل هذه المنطقة ملاذًا مثاليًا لممارسة هذه الرياضة المثيرة.

يتجمع محبو الكايت سيرف في مناطق مثل الجونة وشمال الغردقة وشواطئ سوما باي ومكادى ومرسى علم، حيث تكون سرعة الرياح وارتفاع الأمواج في أوجها نظرًا لتوفر المياه المفتوحة في تلك المناطق.

وفي هذا السياق، أكد عبدالله حسام، مدرب كايت سيرف، أن هذه الرياضة تعد من الرياضات التي تتطلب شجاعة كبيرة، حيث تصل سرعة البورد بفعل الرياح إلى أرقام قياسية، ويعبر عن فرحة عشاق هذه اللعبة ومعجبيها، مشيرًا إلى أن الكثيرون يحملون معهم معداتهم الخاصة عند ممارستهم لها.

وأضاف حسام أن هناك العديد من الأجانب الذين تعلموا رياضة الكايت سيرف على شواطئ البحر الأحمر، وبعضهم أصبحوا مدربين لها، ويأتي الكثيرون من السياح إلى الغردقة خصيصًا لممارسة هذه الرياضة، حيث يتمتع الطقس في مصر بالمتعة أثناء ممارسة هذه اللعبة البحرية.

من جهته، أوضح محروس الحلوانى، مدير مراكز الكايت سيرف في الغردقة، أن هناك عدة مناطق مشهورة برياضة الكايت سيرف في البحر الأحمر، حيث تتميز شمال الغردقة بسرعة الرياح نتيجة لوجود مناطق مفتوحة وجبال تور سيناء التي تسهم في زيادة سرعة الرياح.

وأضاف الحلوانى أن خليج سوما باي وخليج مكادى جنوب الغردقة وشمال سفاجا تُعد مناطق رائعة لممارسة الكايت سيرف، حيث تتمتع بمياه مفتوحة وغياب جزر يؤدي إلى زيادة سرعة الرياح والأمواج، ما يُسهل على عشاق اللعبة الاستمتاع بتجربة فريدة.

وأخيرًا، يشهد هذا الفصل إقبالًا كبيرًا من السياح، خاصة من الأوروبيين والروس، حيث يأتي العديد منهم من بلدانهم خصيصًا للتمتع بمتعة رياضة الكايت سيرف في شواطئ البحر الأحمر.

كايت سيرف شواطئ البحر الأحمر رياضة بحرية سرعة الرياح فصل الخريف

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