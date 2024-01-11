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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تعلن عن أرقام الجلوس وأماكن الامتحانات اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس ارقام الجلوس واماكن الامتحانات الفصل الدراسي الاول يناير 2024، الخاصة بيوم الخميس الموافق 11 يناير.
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قال الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس إنه تم بدء اختبارات منتصف العام الدراسي بالكلية وتستمر حتى الخميس 18 يناير 2024.

وأوضحت كامل خلال تصريحاتها لـ صدى البلد ، أن الكلية تقوم بتصحيح المواد أولا بأول، على ان تعلن نتيجة الترم الاول خلال شهر فبراير 2024.

وكشفت الدكتورة حنان كامل عن رابط نتيجة الفصل الدراسي الاول ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال موقع الكلية.


الجدير بالذكر أن الكلية على أكمل استعدادها لبدء الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، وتكون الامتحانات على ٤ فترات تبدأ من التاسعة صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب، ويؤدى الاختبارات ما يقرب من 22 ألف طالب  .

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