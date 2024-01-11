توجيهات مهمة من ألسن عين شمس للطلاب بشأن امتحانات منتصف العام 2024

وجهت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، عدة تعليمات للطلاب بشأن امتحانات منتصف العام 2024، موضحة إنه يجب على الطلاب ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، ولن يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بعد بداية الامتحان.

توجيهات مهمة من ألسن عين شمس

ونشرت الصفحة الرسمية لكلية الألسن بجامعة عين شمس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه لن يسمح بدخول اللجنة إلا بعد التأكد من شخصية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب الوافد، وآخر موعد لتقديم الأعذار عن دخول الامتحان خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الامتحانات، ويجب التأكد من إحضار الأدوات اللازمة للامتحان، ولن يسمح بتداولها مع طالب آخر.

وضع المتعثر في سداد المصروفات الدراسية

وأشارت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس إلى أن الطالب المتعثر ماديا في سداد المصروفات الدراسية يجب عليه التوجه إلى رعاية الشباب لفحص حالته ودعمه ماديًا، وممنوع نهائيًا وجود الموبايل أو أي أداة اتصال أو غيرها قد تستخدم في الغش أو أي أوراق معلومات تتعلق بمادة الامتحان على أي صورة من الصور في لجنة الامتحان حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتتعرض لتحرير محضر شروع في غش.

وكانت قد افتتحت مستشفيات جامعة عين شمس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

اشتمل التطوير كلاً من غرفة العمليات بالكامل وتطوير معداتها، وغرفة القسطرة، حيث تم تحديث جهاز القسطرة، وتطوير القسم الداخلي والذي يشمل 17 سريرا، وعدداً من أسرة الرعاية المركزة، مما يمكن مستشفى امراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية من تقديم خدمة طبية متكاملة للمرضي عن طريق القسطرة التداخلية والعمليات الجراحية.

من ناحية أخرى، انعقد أول مجلس قسم لأعضاء هيئة تدريس جراحة الأوعية الدموية، وذلك برئاسة د. أيمن عبد الفتاح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية.