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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما معنى حق الملكية الفكرية؟.. المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين يجيب

صدى البلد

كشف  حسام لطفي المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، معنى مصطلح الملكية الفكرية وكيفية حماية الملكية الفكرية للتراث الفني .

 

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وقال حسام لطفي في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية": "حماية الملكية الفكرية مصطلح يعني حق الملكية على الفكر سواء كان الفكر المبتكر والجديد".

 

وأضاف حسام لطفي:" الفكر الجديد يتم حمايته بالملكية الصناعية والفكر المبتكر يتم حمايته بالملكية الأدبية والفنية".

 

 وتابع حسام لطفي: "الملكية الفكرية تحمي حياة المؤلف و50 عامًا بعد وفاته، والحق الأدبي أبدي".

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