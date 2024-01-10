ما معنى حق الملكية الفكرية؟.. المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين يجيب

كشف حسام لطفي المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، معنى مصطلح الملكية الفكرية وكيفية حماية الملكية الفكرية للتراث الفني .

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وقال حسام لطفي في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية": "حماية الملكية الفكرية مصطلح يعني حق الملكية على الفكر سواء كان الفكر المبتكر والجديد".

وأضاف حسام لطفي:" الفكر الجديد يتم حمايته بالملكية الصناعية والفكر المبتكر يتم حمايته بالملكية الأدبية والفنية".

وتابع حسام لطفي: "الملكية الفكرية تحمي حياة المؤلف و50 عامًا بعد وفاته، والحق الأدبي أبدي".