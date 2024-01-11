مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار أمريكي لإدانة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

اعتمد مجلس الأمن، اليوم الخميس، مشروع قرار أمريكي يهدف لإدانة هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

ومساء أمس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن استمرار جماعة الحوثي في شن هجمات على ممرات الشحن التجارية بالبحر الأحمر، سيكون له عواقب.

وشدد بلينكن في تصريح للصحفيين، على أن الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت لإيران أن الدعم الذي تقدمه لميليشيات الحوثي يجب أن يتوقف.

وأضاف: "حاولنا أيضاً مراراً أن نوضح لإيران، كما فعلت بلدان أخرى، أن الدعم الذي تقدمه للحوثيين، وخاصة في هذه الأعمال، يجب أن يتوقف".

من جهته، قال البيت الأبيض الأربعاء إن الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر "تصعيدية"، وإن الولايات المتحدة ستتشاور مع شركائها بشأن الخطوات التالية إذا استمرت هذه الهجمات.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "على الرغم مما قد يقوله الحوثيون، فإنهم يهددون ويستهدفون السفن التجارية التي لها علاقات مع دول في جميع أنحاء العالم، والعديد منها ليس لها أي صلة بإسرائيل على الإطلاق... هذه الهجمات غير قانونية وتصعيدية".