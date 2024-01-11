فولكس فاجن تبيع 400 ألف سيارة كهربائية بالكامل في عام 2023

أفادت شركة فولكس فاجن أن مبيعات سياراتها العالمية خلال الربع الرابع من عام 2023 بلغت ما يقرب من 1.4 مليون وحدة (بزيادة 13٪ على أساس سنوي). بلغ الحجم الإجمالي في عام 2023 4.87 مليون (بزيادة 6.7٪ على أساس سنوي).

كما زادت الشركة بشكل ملحوظ مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل في عام 2023، على الرغم من أن معدل النمو قد ضعف مؤخرًا إلى نسبة قليلة فقط.

في الربع الرابع، باعت فولكس فاجن حوالي 121 ألف سيارة كهربائية بالكامل (محسوبة على أنها الفرق بين النتيجة السنوية والأرباع السابقة)، وهو رقم قياسي ربع سنوي جديد. من ناحية أخرى، مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، قامت العلامة التجارية بتحسين مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بنسبة 2.5٪ فقط على أساس سنوي.

وليس هذا فحسب، فقد بلغت حصة المركبات الكهربائية بالبطارية من إجمالي الحجم 8.7%، وهي أقل بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل عام (9.6%). هذه علامة تحذير.

وفي تقرير منفصل في وقت لاحق من هذا الشهر، سنلقي نظرة أيضًا على مبيعات مجموعة فولكس فاجن للسيارات الكهربائية الأوسع نطاقًا وبعض العلامات التجارية الأخرى داخل المجموعة، اعتمادًا على توفر البيانات.

مبيعات فولكس فاجن لسيارات الركاب BEV في الربع الرابع من عام 2023:

الإجمالي: 121,000 (زيادة بنسبة 2.5% على أساس سنوي) وحصة 8.7%

بما في ذلك 10,634 ID.4 (بزيادة 13%) بحصة 11% في الولايات المتحدة

في عام 2023، باعت علامة فولكس فاجن التجارية ما يقرب من 394000 سيارة كهربائية بالكامل على مستوى العالم. وهذا يزيد بنسبة 21% عن العام الماضي و8.1% من إجمالي الحجم.

مبيعات فولكس واجن لسيارات الركاب BEV في الربع الأول والربع الرابع من عام 2023:

الإجمالي: 394,000 (بزيادة 21% على أساس سنوي) وحصة 8.1%

كمرجع، في عام 2022، تم بيع 325,100 سيارة فولكس فاجن BEV على مستوى العالم (بزيادة 23.5% على أساس سنوي)، وهو ما يمثل في ذلك الوقت 7.1% من إجمالي الحجم.

كشفت علامة فولكس فاجن التجارية أن أكبر أسواقها للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية كانت في "الصين وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وفرنسا والنرويج وبلجيكا".

والشيء المثير للاهتمام هو أنه في الصين، سجل طراز فولكس فاجن ID.3 أكثر من 75000 مبيعات في عام 2023 (بزيادة تزيد عن 200٪ على أساس سنوي). وتشمل أبرز المزايا الأخرى حوالي 30 ألف سيارة فولكس فاجن ID.4 من المبيعات في ألمانيا (بزيادة 62.9%) وحوالي 38000 سيارة من طراز ID.4 في الولايات المتحدة (بزيادة 82.2%).