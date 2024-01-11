المثلوثي: فيريرا علّم بن شرقي أساسيات الكرة.. وزيزو أصبح معه لاعبا متكاملا

أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك أن الدوري المصري الذي حققه الفريق قبل موسمين كان هو الأصعب للأبيض، مُشيرًا إلى أن جيسوالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق ساعد بعض اللاعبين في تعلم الأساسيات.



وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الدوري مع جيسوالدو فيريرا هو أصعب دوري في نادي الزمالك".



وأضاف اللاعب التونسي: "اللاعبون السابقون في الفريق يسمون هذا الدوري بالدوري الإعجازي، كان هناك عدم استقرار إداري، وكان لدى النادي أزمات عديدة".



وتابع: "لم أتدرب مع مدرب مثل جيسوالدو فيريرا في مسيرتي، هو مدرب يعرف كيف يفوز بأي أسلوب وطريقة، تعلمت منه الكثير، وتعلمنا منه أساسيات كرة القدم".



وأكمل: "فيريرا كان يشرح الأساسيات لأشرف بن شرقي، وكيف يستلم الكرة، وأحمد سيد زيزو تطور معه كثيرًا، وزيزو مع فيريرا تحول، وأصبح لاعبًا متكاملًا".



وواصل: "فيريرا لم ينفعل عليّ من قبل، هو يحبني ويحترمني، كان يمنحني تعليمات فقط، قام بتغيير مركزي، وجعلني ألعب في قلب الدفاع وأيضًا في مركز الظهير الأيسر".



وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "اندهشت عندما طلبوا مني أن ألعب كمدافع، وبعدما فزنا بكأس مصر أمام الأهلي، قال لي ألم أقل لك أنك ستجيد اللعب في مركز قلب الدفاع".