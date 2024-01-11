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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل جديد من هواوي بـ 6000 جنيه فقط

بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل
بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل جديد من هواوي ب 6000 جنيه فقط

ظهر هاتف Enjoy 70 Pro  من هواوي هذا الأسبوع في الصين، إنه هاتف ذكي متوسط الحجم يتميز بتصميم أنيق يشبه الهواتف الفاخرة بفضل وحدته الخلفية الكبيرة للكاميرا.

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة ومعالج من كوالكوم وكاميرا بدقة ميجابكسل أعلى ودعم الشحن السريع، وبعد يومين فقط من الإعلان عنه، أصبح الهاتف متاحًا للشراء!

 

سعر هاتف هواوي Huawei Enjoy 70 Pro

يصل هاتف هواوي Huawei Enjoy 70 Pro في نسختين للذاكرة. يبلغ سعر الطراز الأساسي 8GB + 128GB حوالي 210 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 6000 جنيه مصري، بينما يكلف طراز 8GB + 256GB الأعلى 235 دولارًا أمريكيًا.

يتوفر الهاتف إما باللون الأخضر الزمردي أو الأبيض الثلجي أو الأسود اللامع.

 

مواصفات هاتف هواوي Huawei Enjoy 70 Pro

بالحديث عن المواصفات، يعتمد هاتف هواوي Enjoy 70 Pro على شاشة كبيرة مقاس 6.7 بوصة مع ثقب مركزي للكاميرا. توفر لوحة LCD دقة 2388 × 1080 بكسل (FHD +) ومعدل تحديث قياسي 60 هرتز.

يضم هاتف هواوي Enjoy 70 Pro معالج Qualcomm Snapdragon 680 SoC. يقترن المعالج بشريحة 4G فقط مع 8GB من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وما يصل إلى 256GB من سعة التخزين. فيما يتعلق بالبرمجيات، فهو يستخدم HarmonyOS 4.

على الرغم من تصميم وحدة الكاميرا الضخمة في الخلف، يحتوي الهاتف الذكي فقط على كاميرتين،  يأتي بمستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، و توجد كاميرا سيلفي 8 ميجابكسل.

تشمل خيارات الاتصال في الجهاز بطاقة SIM مزدوجة و 4G و Wi-Fi ثنائي النطاق و Bluetooth 5.0 و GNSS و USB Type-C، أما بالنسبة لأجهزة الاستشعار البيومترية، فهو يستخدم مستشعر بصمة جانبي.

وأخيرًا، يستمد الهاتف طاقته من بطارية 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 40 وات.

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