البحرية البريطانية: تلقينا بلاغاً حول حادث بالقرب من ولاية صحار العمانية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرًا عاجلاً يفيد أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أعلنت: “تلقينا بلاغا حول حادث على بعد 50 ميلا بحريا من ولاية صحار العمانية”.

وقد قال ماركو مسعد، باحث في العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تفهم جيدا أن هناك رابطاً كبيراً بين أحداث غزة وعدم الاستقرار في مجرى الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف "مسعد" خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الولايات المتحدة صعدت كثيرًا من حدة لهجتها وإرسال رسائل نارية للحوثيين، وآخرها على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث قال يجب علي الحوثيين التوقف عن هذه الهجمات فورا وإلا ستكون النتائج كارثية وقاسية، وهذا ما كررته نائبة الولايات المتحدة بالحرف الواحد.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تصعد من حدة لهجتها على الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن التجارية، وأرادت بتمرير قرار بمجلس الأمن لإدانة الحوثيين في البحر الأحمر لاكتمال جبهة دولية مشروعة بأن الولايات المتحدة تقود تحالفاً دولياً على الأرض.