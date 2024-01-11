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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير : الذكاء الاصطناعي يضيف للناتج العالمي 15 تريليون دولار في 2030

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، إن الذكاء الاصطناعي  نقطة فارقة في تاريخ البشرية لدرجة أنه ستتم تسمية أجيال ما قبل الذكاء الاصطناعي وأجيال ما بعده، وله تأثير كبير في كل القطاعات بداية من تجارة التجزئة إلى الصناعات الدفاعية والدوائية والصحة والصناعة والزراعة والطاقة، فلا يوجد مجال لن يتأثر بمنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "عزام"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا نهائية، وتأثيرها الاقتصادي قد يصل إلى اضافة  15 تريليون دولار  للناتج  العالمي في 2030، وحجم الاستثمارات السنوية الخاصة به تصل إلى 100 مليار دولار في العام.

وأوضح أن عدد براءات الاختراع التي سجلت في آخر 5 سنوات بمجال الذكاء الاصطناعي 30 ضعف عدد براءات الاختراع المسجلة في أي مجال آخر، بما فيها الصناعات التكنولوجية المتقدمة، ما يشير إلى ما يتجه إليه العالم دون رجعة.

ولفت أن تأثير الذكاء الاصطناعي كبير للغاية، فبوجوده في مجال الصناعة سيكون هناك قدرة على الإنتاج الوفير وبجودة عالية وبتكلفة أقل، وغيرها من المجالات الأخرى.

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