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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البامب بإيه.. اعرف حكايات وأسرار الشاذلي ملك الترند| فيديو

صدى البلد

ملك الترند.. حكايات وأسرار الشاذلي يكشفها لـ"صدى البلد"، "لو ليك فى اللبس تعالى فى اللبس دماغي شغالة"، و “البامب بإيه بـ 150 جنيه”، و"البامبرز بجنيه"، و "على المايك واعمل لايك"، هذه ليست أغانٍ لمطرب شعبى ولكنها ترندات لبائع الملابس الشهير بـ"الشاذلى".

انتقلت عدسة “صدى البلد” لملك الترند "الشاذلى" لتتعرف على حكاياته وأسراره، حيث أكد أن اسمه الحقيقى عبد الله رمضان حمدى والشهرة عبد الله الشاذلي، وهو شاب من محافظة الجيزة، وبالتحديد من شارع ضياء في فيصل.

وقال الشاذلى إن عائلته ليس لها علاقة بالتجارة، وكانو رافضين لفكرة بيعه الملابس والتجارة من البداية، ثم بعد ذلك كانوا أول الداعمين له.

وأضاف أن بدايته كانت على "فرشة" فى شارع ضياء يبيع عليها إكسسوارات هاند ميد أمام متجر ملابس حريمى، وبعد ذلك قام بالعمل فى هذا المتجر، بالإضافة إلى متابعة "الفرشة" مع عمله الأساسي. 

وبعد ذلك، قرر الشاذلى فى تطوير نفسه من خلال افتتاح متجره الخاص، وكان يبيع ملابس حريمى مثل باقى متاجر شارع ضياء، ولكن من ثلاث سنوات قرر تحويل التجارة والعمل فى الملابس الرجالى، وهذه كانت الانطلاقة الحقيقية له فى عالم الشهرة والترند.

واعتمد الشاذلى على بيع الملابس بهامش ربح قليل وكان لا يتعدى الـ 10 جنيهات فى القطعة الواحدة، وبدأ بخفة دمه يعرض منتجاته على تيك توك حتى أصبح كل يوم يقوم بعمل 3 فيديوهات فى مواعيد محددة، وبدأ يظهر اسم الشاذلى و يعرف على الساحة.

وخلال التقرير التالى سنتعرف على أسرار ترند الشاذلى وحكاياته مع المكسب والخسارة حتى أصبح ملك الترند، وللمزيد شاهد الفيديو التالى:

التيك توك اكسسوارات الشاذلي حكايات وأسرار محافظة الجيزة متجر ملابس

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