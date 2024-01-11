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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست: بوتين يشعر بانتصار وشيك في أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يشعر بانتصار وشيك في أوكرانيا.

وأضافت  “واشنطن بوست”: "تجاهلوا الحديث البهيج في واشنطن والعواصم الأوروبية عن هزيمة موسكو الاستراتيجية... الحقيقة هي أن بوتين يشعر أن النصر قريب".

ولفتت إلى أن “الرئيس الروسي أعاد تجهيز الاقتصاد الروسي، واثقا من أن صبر الغرب بدأ ينفد.. وعلى العكس من ذلك، يبدو أن واشنطن وحلفائها الأوروبيين قد سئموا من جهودهم لمساعدة أوكرانيا”.

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وأوضحت أن "هذا غيّر الوضع في ساحة المعركة، مما أجبر قوات كييف على اتخاذ موقع دفاعي".

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