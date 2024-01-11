حُرموا معاني الحياة.. آلة الحرب الإسرائيلية تنتهك براءة الأطفال في غزة|شاهد

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "آلة الحرب الإسرائيلية تنتهك براءة الأطفال في غزة".

وقال التقرير: "أبرياء لم ترحمهم آلة الحرب الإسرائيلية ولم تكن طفولتهم شفيعة لهم لدى قوات الاحتلال التي استهدفت بشكل ممنهج الأطفال قبل الكبار في غزة".

وأضاف: "أطفال يسكنون الشارع حرموا معاني الحياة والأماني كافة، من خلفهم عدو لا يرحم وفوق رؤوسهم سيول من قذائف لا تفرق بين كبير أو صغير".

وتابع: "الأطفال في غزة يتعرضون لجميع أنواع الانتهاكات رغم كل محاولاتهم لتحدي تلك الظروف، الموت يطاردهم من كل النواحي في مدينة تركوها وأجبروا على النزوح إلى أخرى كانت أشد قسوة وألما حيث واجهوا أعداء آخرين، الجوع والبرد والفقر".