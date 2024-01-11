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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيرو تعلن حالة الطوارئ بعد تصاعد أعمال الشغب في الإكوادور

الإكوادور
الإكوادور

أعلن مجلس وزراء بيرو، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة للإكوادور وكولومبيا، مؤكدا أنها ستكون سارية لمدة 60 يوما.

وجاء في بيان نشر علي الحساب الرسمي لمجلس وزراء بيرو، عبر منصة “إكس”، “تم فرض حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة للإكوادور وكولومبيا لمدة 60 يوما”.

وأضاف: “حالة الطوارئ سارية في مناطق تومبيس وبيورا وكاخاماركا وأمازوناس ولوريتو”.

وكان رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، أعلن أمس الأربعاء، أن بلاده في حالة حرب، وذلك مع احتجاز العصابات الإجرامية موظفي السجن كرهائن.

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وتحتجز العصابات أكثر من 130 حارسًا للسجون وموظفين آخرين كرهائن في خمسة سجون على الأقل في أنحاء الإكوادور التي تعاني من تصاعد العنف في الأيام الأخيرة.

وتعهد الرئيس دانييل نوبوا بمعالجة المشكلة الأمنية المتزايدة الناجمة عن تزايد عصابات تهريب المخدرات التي تنقل الكوكايين عبر الإكوادور، مصنفًا 22 عصابة على أنها منظمات إرهابية، ما يجعلها أهدافًا رسمية.

الاكوادور بيرو كولومبي

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