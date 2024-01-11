بيان عاجل من الحوثيين بشأن الحصار الإسرائيلي على غزة

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي في اليمن، محمد علي الحوثي، إن نشاط الحوثيين، يعتبر دفاعاً مشروعاً، مشيرا إلى أنهم سيردون على أي إجراء يتخذ ضدهم.

وفي تدوينة على حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا) ناشد محمد علي الحوثي، مجلس الأمن الدولي، داعيا إياه إلى "التحرك من أجل الإفراج الفوري عن 2.3 مليون شخص من الحصار الإسرائيلي الأمريكي على قطاع غزة".

وكان مجلس الأمن، اعتمد اليوم، الخميس، مشروع قرار أمريكي يهدف لإدانة هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

ومساء أمس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن استمرار جماعة الحوثي في شن هجمات على ممرات الشحن التجارية بالبحر الأحمر، سيكون له عواقب.

وشدد بلينكن في تصريح للصحفيين، على أن الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت لإيران أن الدعم الذي تقدمه لميليشيات الحوثي يجب أن يتوقف.