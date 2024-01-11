سقوط ضحايا.. انفجار في ملهى ليلي بـ الإكوادور

أعلنت الشرطة الإكوادورية، اليوم الخميس، وقوع انفجار في ملهى ليلي، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى.

وكتبت الشرطة الإكوادورية، عبر منصة “إكس”، “تم تسجيل انفجار في ملهى ليلي في (مقاطعة) أوريلانا، ومن المعروف مبدئيا عن قتيل واحد، وخمسة ضحايا مصابين بحروق وأضرار مادية”.

وأضافت: “بدأ التحقيق في الحادث، ويجري تحديد هوية المتورطين”.

وكان رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، أعلن أمس الأربعاء، أن بلاده في حالة حرب، وذلك مع احتجاز العصابات الإجرامية موظفي السجن كرهائن.

وتحتجز العصابات أكثر من 130 حارسًا للسجون وموظفين آخرين كرهائن في خمسة سجون على الأقل في أنحاء الإكوادور التي تعاني من تصاعد العنف في الأيام الأخيرة.

وتعهد الرئيس دانييل نوبوا بمعالجة المشكلة الأمنية المتزايدة الناجمة عن تزايد عصابات تهريب المخدرات التي تنقل الكوكايين عبر الإكوادور، مصنفًا 22 عصابة على أنها منظمات إرهابية، ما يجعلها أهدافًا رسمية.