تعرف على حقوق الأرامل والأبناء من المعاش بعد وفاة الزوج.. تفاصيل

يشغل بال الكثير من المواطنين معرفة الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش، حتي لا يتعرضون للمساءلة، ومن ثم تأمين أنفسهم من الناحية المادية، لذا حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الحالات التي يتم فيها قطع معاش للمستحقين.

حدد القانون على أنه يوقف صرف المعاش عند وفاة المستحق و زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما ويستثنى من ذلك الحالات "العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عاما أيهما أقرب.

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و يستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب ،وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه.

ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.