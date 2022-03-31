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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ألا يكون متزوجا بأخرى.. شروط استحقاق الأرملة لمعاش الزوج والمستندات المطلوبة| تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أولى قانون التأمينات والمعاشات الجديد عناية بالغة لـ الأرامل، وذلك من خلال منحهن العديد من الحوافز والامتيازات والمنح المقدمة لتقديم يد المساعدة إليهن لمواجهة أعباء الحياة.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط حصول المستحقين على المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش، والفئات المستحقة للحصول على المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

 

شروط حصول الأرملة على معاش الزوج

 حدد القانون شروط استحقاق الأرمل في المعاش لكل من الزوج أو الزوجة المتوفاة، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي:

1- أن يكون الزواج موثقاً، أو ثابتاً بحكم قضائي بات أو بإعلام شرعي.

2- ألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى غير التي توفيت ويريد الحصول على معاش لها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

كما نص قانون المعاشات على اعتبار المطلقة طلاقًا رجعيًا فى حكم الأرملة فى الحالتين الآتيتين:

 1- أن تكون المطلقة التى توفى عنها المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

2 - المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

وتستحق المرأة الأرملة، الحصول على معاش إضافى من برنامج تكافل وكرامة، الذى يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة – الطفل – المرأة – ذوي الإعاقة – المسنين)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم.

 

 

 شروط حصول الأبناء على معاش والدهم بـ قانون المعاشات الجديد

وضع قانون المعاشات الجديد شروطًا لحصول الأبناء على معاش والدهم، وتحدد في: ألا تكون الابنة متزوجة، ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

العاجز عن الكسب بـ قانون المعاشات الجديد

- أعطى قانون المعاشات الجديد الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، حق الحصول على معاش.

- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

 

المستندات المطلوبة للحصول على المعاش

1- صور بطاقات رقم قومى سارية.

 2- إحضار صور شهادات ميلاد.

 3- إحضار صور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر.

 4- صور إيصالات استهلاك كهرباء.

 و فى حال الإعاقة إحضار شهادة قومسيون طبى رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

 

حالات قطع المعاش

نصت المادة (103) على أن يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

ووفقا للمادة (105) يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

  •  العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
  •  الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

 الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.

 

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