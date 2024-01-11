كاتب صحفي: على المجتمع الدولي اتخاذ قرارات سريعة لوقف الحرب الإسرائيلية

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، إن محكمة العدل الدولية ترسخ الآن اتهام واضح وصريح ضد إسرائيل، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ قرارات سريعة ووقف الحرب الإسرائيلية وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



وأضاف «زين الدين» من خلال لقائه في برنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي أن المجتمع الدولي انكشف على حقيقته وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن دعوة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية هي نقطة هامة جداً بتلقى قبول من أكثر من 100 دولة.



وأشار، إلى أن المجتمع الدولي أتكشف وشكله غير مرضي أمام الشعوب، منوهاً بأن مجلس الأمن منزوع الصلاحية أمام الولايات المتحدة الأمريكية.





