بدعي على أولادى؟ .. عمرو الورداني: ممكن تكوني مش متمكنة فى التربية

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تقو إنها تقوم بالدعاء على اولادها أثناء التربية؟.



وقال امين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية، في تصريح له، اليوم الخميس: "اللى بتعمليه ده خطر، وممكن ربنا يستجيب لدعوة منك، هتعملى ايه بقي ساعتها".

واضاف: "كمان ممكن تكونى انتى مش متمكنة من التربية، وممكن ولادك يبقوا صح وانتى غلط، واختلفتوا فى وجهات النظر، بكده انتى ظلمتيهم ودعيتي عليهم ".



وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إنها اكتشفت ان زوجها يتحدث مه سيدات غيرها، عبر الموبايل، وإنها تأكدت من ذلك بعينها، وتريد أن تعرف ماذا تفعل؟.



وقال امين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية: "زوجها عليه جرم لانه كسر خاطرها، لانها المفروض واخدة شخص بتاع ربنا، وعليه انه يتوب ويجبر خاطرها".

وأضاف: "واضح ان زوجك يسعى للمثالية، وبالتالى انتى فى عندك مشكلة، ولازم تظبطى مهاراتك اللى هو بيهتم بها، والطرفين عندهم مشكلة ولازم الاتنين يروحوا مركز الإرشاد الزوجي".

