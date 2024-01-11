دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب 1445 هجريًا 2024 ميلاديًا.. اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رجب لعام 1445 هجرية، مساء اليوم ، الموافق 28 جمادى الآخرة 1445هجريًا، الموافق 11 يناير 2024 ميلاديًا، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

دعاء شهر رجب

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

فضل شهر رجب

يجب أن نعلم أن شهر رجب هو شهر من "الأشهر الحُرُم" وارتكاب المعاصي والذنوب فيها تكون أشد وزراً وأعظم حرمة من الأشهر العادية

فـيجب ان نردد دائماً هذا الدعاء لنجدد توبتنا:"تُبنا إلى اللّٰه، ورجعنا إلى اللّٰه، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على ألا نعود إلى تلك المعاصى أبدًا، وبرئنا من كل دين مُخالف لدين الإسلام، استغفر اللّٰه العظيم وأتوب إليه، اللهم عفوًا وعافية.".