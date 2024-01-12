سلوى بكر: المقررات المتعلقة بالأدب في المناهج التعليمية يجب أن تكون معاصرة

قالت الروائية والناقدة سلوى بكر، إنّ المجلس الأعلى للثقافة حاول منذ عهد الراحل الدكتور جابر عصفور إنشاء علاقة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك فيما يتعلق بمقررات الأدب، بحيث تكون مقررات معاصرة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ليس من المعقول ان يدرس طفل في الصف الثاني الإعدادي قصائد من الشعر الجاهلي، فهي قصائد جميلة، لكن الطالب في هذه السن المبكرة من عمره لا يستطيع استيعابها ولا تعبر عنه، فالشعر يجب أن يعبر عن الناس".

وتابعت: "درسنا الأيام لطه حسين في المرحلة الثانوية، ودرسنا علي أحمد باكثير في رواية وإسلاماه، ودرسنا بعض النصوص لأحمد أمين، ولكن لا يوجد شاعر أو كاتب معاصر في مصر له نص يدرس في التربية والتعليم، مثل جمال الغيطاني، وكذلك نجيب محفوظ، حاولنا ذلك من خلال بروتوكولات ولكن لا فائدة، وهذا الامر يتعلق بالعقلية السائدة في التربية والتعليم، نحتاج إلى إرادة، وأرى أن مدارس الدولة والحكومة ستفرز أفضل وخيرة ما لدينا في كل المجالات".