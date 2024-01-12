18 أخرى على الأبواب.. 3 طائرات جديدة انضمت لأسطول مصر للطيران

ثلاث طائرات جديدة ضمتها ضمها الناقل الوطني مصر للطيران، إلى أسطوله الجوي، خلال العام المنقضي 2023، أحدهم طائرة شحن جوي والأخرتين إلى أسطول طائرات الركاب.

حيث تسلمت شركة مصر للطيران للشحن الجوى، خلال العام 2023، طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي، كانت قد تعاقدت عليها مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز800SF B737-.

وتسلمت مصر للطيران، في مطار القاهرة خلال العام الماضي أيضا، أولى طائراتها من طراز إيرباص A321 NEO لتكون أولى شركات الطيران داخل قارة أفريقيا التيٍ تضم هذه الطراز إلى أسطولها.

وأعلنت مصر للطيران عن إنضمام الطائرة السابعة من طراز B787-9 دريم لاينر والمعروفة باسم طائرة الأحلام لأسطول الناقل الوطنى مصر للطيرا، وذلك ضمن صفقة شراء 8 طائرات من طراز B787-9، على أن تنضم الطائرة الثامنة والأخيرة للأسطول في عام 2024.

فيما أعلنت مصر للطيران، خلال معرض دبي 2023، عن تعاقد جديد لتحديث أسطولها الجوى بالتعاون مع شركة Air Leas Corporation والتى تعد من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم، وذلك من خلال نظام التأجير التشغيلي لـعدد 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX.

ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation ومصر للطيران، كما أن طراز بوينج B737-8 MAX هو أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران، ومن المقرر إستلام أولى الطائرات بدءً من عام 2025 على أن يتم تسليم باقى الطائرات تباعًا بإنتهاء عام 2026.